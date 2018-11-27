Вибриоз: как сырые устрицы начали убивать людей

Моллюски - изысканная кухня? Осторожно, они - переносчики смертельной болезни! Группа ученых из Италии и США исследовала связь бактерий рода вибрионы (Vibrio) с температурой морской воды, а также их влияние на уровень смертности людей, пишет Nat-geo.ru.
Бактерии этого типа в людей приводят к гастроэнтеритам, холере, сепсису, менингиту и энцефалиту, пишет Lifter.com.ua.
Сравнив содержание в планктоне бактерий с ростом температуры воды (на 1,5 °C за последние 54 года), ученые обнаружили, что увеличение температуры воды в Мировом океане создает для бактерий благоприятную среду. Источником бактерий, помимо загрязненной воды, являются отравленные ею организмы.
Но если заразиться от рыбы или креветок сложно, то именно моллюски – в первую очередь, устрицы – являются основным виновником заражения человека вибриозом. По данным за 2014 год, в США 7 из 10 пациентов, поступивших в больницы с подобным диагнозом, заболели после употребления моллюсков.
В некоторых странах уже запретили употребление моллюсков в пищу из-за заражения человеческого организма токсинами.