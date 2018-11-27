Самый полезный продукт зимой - какао

Согласно отчету Европейского агентства по безопасности продуктов питания, для поддержания здоровья человеку следует съедать ежедневно не менее 2,5 граммов какао-порошка или 10 граммов черного несладкого шоколада. Как было установлено учеными из Университета Рединга, употребление какао стимулирует развитие нужных бактерий и уменьшает воспаление в кишечнике – в результате иммунитет становится крепче, и антитела успешнее борются с патогенами. Зимой как нельзя кстати!

Но самым полезным какао считается даже не поэтому. В большей мере какао ценится научными специалистами за способность воздействовать на нервные клетки. Напиток какао оказывает положительное действие на нервную систему, помогая нейронам восстанавливаться и налаживать связи в мозге, который сильно страдает в результате повседневных стрессов, пишет Medikforum.ru.

Сама зима с ее темнотой и холодом оказывается длительным стрессом для организма. Какао поднимает настроение и улучшает сопротивляемость депрессивным состояниям (как и болезням в целом) – в нем много магния, который помогает справляться с нервным напряжением, расслабляет мышцы, улучшает сон.

Люди, которые пьют какао, в два раза меньше подвергаются риску заболеть диабетом или столкнуться с проблемами сердца. В состав какао входят флавоноиды, которые регенерируют митохондрии - энергетические центры клеток миокарда и каркасных мышц. Благодаря его употреблению зимой увеличивается эластичность сосудов, улучшается кровоток и кровоснабжение мозга.

Особенно ценен такой компонент какао, как эпикатехин. Данное вещество улучшает мозговое кровообращение и краткосрочную память, эффективно снижает артериальное давление. Причем в какао его гораздо больше, чем в ягодах, красном вине или зеленом чае. Регулярное употребление какао нормализует уровень холестерина и сахара в крови, снижает вероятность инсульта.