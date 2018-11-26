Пн, 26.11.2018
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Вот так декольте! «Чудо-женщина» восхищает эффектным нарядом ФОТО!

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Gal Gadot

ФОТО: Steve Ross/Capital Pictures / ROS/Capital Pictures

Галь Гадот, не так давно навестившая детей в больнице церкви Фоллс в образе Чудо-женщины, пришла на презентацию в Лондоне.

Популярная израильская актриса стала гостьей премьеры мультфильма "Ральф против интернета", в котором 33-летняя звезда озвучила персонажа по имени Шэнк. По такому случаю Галь надела костюм с расклешенными брюками и небольшим декольте винного оттенка. Дополнили образ черные лодочки и стильная укладка.

ФОТО: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment

Напомним, Галь Гадот вместе с Дженнифер Лопес и Ритой Орой снялась в клипе группы Maroon 5 и певицы Cardi B на песню Girls Like You. 

ФОТО: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment

А журнал Vanity Fair, который ранее презентовал традиционную звездную обложку под названием "Голливудское портфолио", выходящую в преддверии вручения кинопремии "Оскар". В которую попали Опра Уинфри, Риз Уизерспун, Николь Кидман, Том Хэнкс, Джессика Честейн, Зендая и, конечно же, Галь Гадот.

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