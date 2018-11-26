Вот так декольте! «Чудо-женщина» восхищает эффектным нарядом

Популярная израильская актриса стала гостьей премьеры мультфильма "Ральф против интернета", в котором 33-летняя звезда озвучила персонажа по имени Шэнк. По такому случаю Галь надела костюм с расклешенными брюками и небольшим декольте винного оттенка. Дополнили образ черные лодочки и стильная укладка.

ФОТО: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment

Напомним, Галь Гадот вместе с Дженнифер Лопес и Ритой Орой снялась в клипе группы Maroon 5 и певицы Cardi B на песню Girls Like You.

ФОТО: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment