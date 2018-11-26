Дочь российского олигарха провалилась на «Детском Евровидении»

Вчера в Минске прошел финал «Детского Евровидения», в котором Россию представила 14-летняя Анна Филипчук из Барнаула. Воспитанница «Академии Игоря Крутого» показала рекордно низкий результат и заняла лишь 10-ое место. К слову, об участии Ани в конкурсе стало известно в прошлом году во время отборочного тура в Крыму. Еще тогда ходили слухи о том, что Филипчук является дочерью влиятельного человека.

На тот момент о родителях Анны было мало информации. Максимум — назывались лишь их имена. А недавно представителям прессы удалось узнать, что отец юной певицы — алтайский олигарх, главы компании «Новэкс» 65-летний Виктор Филипчук. Мать Анны — Алина — юрист по образованию и на 25 лет младше своего избранника.

О том, что дочь станет певицей, Алина Филипчук поняла с момента появления наследницы на свет. «Уж очень громким басом плакала дочка. Однажды пожилая нянечка принесла малышку в палату со словами: «Заберите свою певицу», — рассказывала Алина в одном из интервью.

Свою первую сольную песню Анна исполнила уже в пятилетнем возрасте, а спустя два года начала принимать участие в различных вокальных конкурсах, которые принесли юной артистке популярность: «Битва Талантов», «Детская новая волна», «COSTA DEL ARTE», «VinArt». Помимо всего прочего, Анна — ведущая телевизионных передач «Детская утренняя Почта», «Горячая десяточка» и студентка «Академии Игоря Крутого». Попробовать свои силы в «Детском Евровидении» Анну вдохновила победа Полины Богусевич в прошлом году. На детском музыкальном конкурсе Филипчук представила на суд жюри и зрителей песню под названием Unbreakable, что в переводе означает «Непобедимые». Однако название композиции себя, увы, не оправдало — Анна не смогла достичь заветной победы.