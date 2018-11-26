Пн, 26.11.2018
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На концерте Насти Каменских распылили слезоточивый газ

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Настя Каменских

ФОТО: Karpushkina Yelizaveta/ITAR-TASS/Scanpix

Неприятный инцидент произошел на концерте певицы Насти Каменских в Харькове. Во время выступления неизвестные распылили газ. Паники и жертв удалось избежать. 

Выступление Насти Каменских в одном из харьковских торговых центров посетили несколько тысяч человек. В самый разгар концерта некоторые из зрителей почувствовали резь в глазах и першение в горле. Люди поспешили покинуть помещение, передают Dni.

Как выяснилось, буквально в 20 метрах от сцены неизвестные распылили слезоточивый газ. Его действие ощутила на себе и Настя. Однако певица проявила мужество – она не стала прерывать выступление, так как это могло спровоцировать панику и давку среди зрителей.

Стражи порядка и медики оперативно прибыли на место происшествия. К счастью, обошлось без жертв, да и звезда отделалась легким испугом.

После выступления Каменских поблагодарила харьковчан. «Харьков, спасибо огромное за концерт и спасибо фанатам за рисунки!» – сказала Настя в видеообращении в соцсети. Об инциденте артистка упоминать не стала.

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