На концерте Насти Каменских распылили слезоточивый газ

Выступление Насти Каменских в одном из харьковских торговых центров посетили несколько тысяч человек. В самый разгар концерта некоторые из зрителей почувствовали резь в глазах и першение в горле. Люди поспешили покинуть помещение, передают Dni.

Как выяснилось, буквально в 20 метрах от сцены неизвестные распылили слезоточивый газ. Его действие ощутила на себе и Настя. Однако певица проявила мужество – она не стала прерывать выступление, так как это могло спровоцировать панику и давку среди зрителей.

Стражи порядка и медики оперативно прибыли на место происшествия. К счастью, обошлось без жертв, да и звезда отделалась легким испугом.