«Папины дочки» тогда и сейчас

В 2007 году на телеэкранах появился российских сериал об отце-одиночке пятерых дочек, психологе Сергее Васнецове – «Папины дочки». Русский TVNET предлагает посмотреть как любимицы зрителей – Маша, Даша, Галина Сергеевна, Женя и Пуговка выглядят сейчас.
Маша - старшая из всех дочек, модница, красавица и настоящая сердцеедка. Крутит романы с множеством парней. Исполнительница это роли модель и актриса Мирослава Карпович. В 2008 году Мирослава попала в рейтинг самых сексуальных женщин России, согласная изданию Life-star.ru.
Вторая по старшинству - девочка-гот Даша. Эту роль сыграла актриса Анастасия Сиваева. В 2008 году Анастасия, вместе с остальными актрисами сериала, удостоилась премии "Женщина года 2008" по версии журнала Glamour в номинации "Команда года".
Третья дочка - спортсменка Женя, которой гораздо легче дружить с парнями и играть с ними в футбол, чем заводить романтические отношения. Роль этой стеснительной и активной девочки исполнила актриса Дарья Мельникова. В 2013 года Дарья вышла замуж за звезду фильма "9 рота" Артура Смольянинова. В 2015 году у пары родился сын, которого назвали в честь отца Артуром. Сейчас супруги ждут второго ребёнка.
Одаренная не по годам, вундеркинд и отличница Галина Сергеевна. Её сыграла российская актриса театра и кино Лиза Арзамасова.
Интервью Лизы Арзамасовой❤ В чем секрет, по-твоему, успеха этого долгоиграющего проекта? - За годы съемок все мы, актрисы и актеры, сроднились, подружились и стали большой семьей. Думаю, что это чувствовали зрители у экранов. Мы выросли и повзрослели на глазах у телезрителей. Это была добрая история про смешных сестер, про их дружбу, про их первые влюбленности и про взаимоотношения с родителями. История для всей семьи. В этом и заключается успех. #ПапиныДочки#СТС#ЕлизаветаАрзамасова
Самая младшая дочка по имени Полина, которую все ласково называют Пуговкой. Ее на экране представила актриса Екатерина Старшова.
Многие спрашивали, как я успевала учиться и сниматься в кино? 🏬Мне нравилось и учиться, и сниматься в сериале. Точно могу сказать, что мне было комфортно работать в таком режиме. 🎬Для меня съемки и учеба существовали в совершенно разных мирах: в первом я первоклашка, изучающая математику, окружающий мир и прочие науки, во втором же я маленькая девочка из большой многодетной семьи, которая сидит под прицелом камер, учит реплики... ✨ Учителя относились ко мне так же, как и ко всем остальным, требовательно и внимательно. А вот реакция одноклассников оказалась обратной: они много просили меня об автографах, совместных фотографиях, разговорах. Я не отказывала, понимала, что ребятам это очень интересно. Учебе это не мешало.💛💥