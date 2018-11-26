Михаил Боярский: «Людмила Гурченко всю жизнь мучилась»

Имя Людмилы Гурченко навсегда вошло в золотой фонд российского кинематографа. Мы с упоением пересматриваем ее фильмы, спектакли, поражаясь безграничному таланту этой актрисы. Не многие знают о том, что ради искусства и карьеры она пренебрегала семьей и близкими. По заверению друзей, без работы она не могла, а ее супруг, продюсер Сергей Сенин, рассказывает о том, что до последних дней жизни у нее было много планов и идей, которые она мечтала реализовать, пишет Yandex.Zen со ссылкой на Starhit.ru.

Своими воспоминаниями с Борисом Корчевниковым в программе «Далекие близкие» поделился актер Михаил Боярский, близко общавшийся с Гурченко на протяжении многих лет. Они познакомились на съемках фильма «Мама» в 1976 году. Во время съемок актриса сильно повредила ногу, и врачи боялись за ее здоровье, но даже с такой травмой она все равно продолжала играть. Спустя годы Боярский выскажет предположение, что Гурченко была одиноким человеком, который мучился из-за своего таланта.

«Всю жизнь она мучилась. Думаю, сделала ошибку — да, она много добилась в профессии, но у нее не было семьи. Нет такой профессии, которая была бы интереснее, чем семья», — говорит Боярский.

Он называет ее «первой и последней актрисой», но задается риторическим вопросом «куда ей было идти после работы». И хоть актриса была несколько раз замужем, а в ее кавалерах числились многие известные люди, Михаил Боярский считает, что тяжело было «укротить дикого мустанга». По его словам, он ни разу не видел с ней «того мужчины, которого бы она побаивалась или стремилась».

Пресса приписывала Боярскому роман с Гурченко, но актер опроверг это. Он говорит, что у них были теплые дружеские отношения, она даже могла пустить его в святая святых — свою гримерку, куда заходила обычной женщиной, а выходила яркой актрисой. Он вспоминает, что на съемках «Гардемаринов» ему нужно было «приставать» к ней — но эта сцена никак не получилась, потому что ей было «очень смешно».