Галерея: в финале КВН Эстонии у телеведущей Елены Соломиной стащили телефон

В конкурсе «Приветствие» команда из Белоруссии «Чайка» под предлогом селфи выманила у члена жюри Елены Соломиной мобильный телефон, заявив при этом, что телеведущая получит его обратно лишь в случае выигрыша команды.

«Как вы понимаете, Лена, теперь это наша общая задача», – заявили КВНщики. И хотя телефон в итоге оказался вовсе не Соломиной, а перед игрой «Чайка» попросила телеведущую подыграть, команда действительно получила в этот вечер кубок чемпионов.

Веселые шутки, яркие музыкальные номера: жюри было очень сложно выставлять оценки, ведь в этот вечер все команды играли на славу. А разница в баллах за все конкурсы была настолько мала, что интрига сохранялась до самого конца игры.

«Сегодня серебро с оттенком золота», – отметил ведущий КВН Эстонии Максим Волков, награждая местную команду «Зажигалка», которая заняла второе место. Чемпионами КВН Эстонии 2018 по праву стала команда из Белоруссии «Чайка».

Смотрите, как прошел финал КВН Эстонии, в галерее!

Итог игры:

1 место – «Чайка» (Кобрин)

2 место – «Зажигалка» (Таллинн)

3 место – «Будем дружить семьями» (Москва)