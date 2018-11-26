Самая юная и красивая чемпионка мира по дзюдо снялась для Vogue. Но отец Дарьи против ее модельной карьеры

После череды побед в престижных соревнованиях эта юная украинская спортсменка влюбила в себя поклонников этого вида спорта. Она не только талантливая дзюдоистка, но и настоящая красотка!

Многие интересуются тем, что же публикует Дарья на своей страничке в Instagram. И посмотреть там есть на что!

Дарья трижды в неделю занимается в языковой школе, где преподают носители.

Это помогает мне осваивать правильное произношение, и я могу свободно общаться за рубежом. Мне нравятся иностранные языки. В следующем году хочу добавить изучение еще одного — французского или немецкого. Пока не выбрала.

В апрельском интервью юная чемпионка призналась, что давно мечтает о модельной карьере. Вот только ее папа против!

Я думала об этом. Хочется быть женственной, участвовать в разных фотосессиях. Но папа против модельной карьеры. Он, конечно, не прочь, чтобы я научилась хорошо танцевать, для общего развития. Но я хочу попробовать, сделать фотосессию. Может, удастся переубедить папу (хитро улыбается). Не могу сказать, что я прямо стремлюсь окунуться в модельный бизнес. Ведь главное дело моей жизни — дзюдо. А для того чтобы заниматься чем-то серьезно, надо выбирать что-то одно: нельзя быть и тут и там.