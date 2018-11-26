Еще один легендарный ведущий с новым шоу начинает работу на «Народном Радио»

Олег Исмикеев - легендарный радиоведущий, чей чарующий голос уже совсем скоро будет радовать страну на волне «Народного Радио». Будьте готовы к самому главному событию грядущей зимы - уже 3 декабря, с 14:00 до 18:00, для вас начинается «Вторая смена» с Олегом Исмикеевым.

«Олега Исмикеева я знаю лично уже более 30 лет. 20 лет из них - как профессионального радиоведущего. Позитивного и с большой армией поклонников. Я рад, что они смогут вновь услышать голос любимого ведущего. Теперь на волнах "Народного Радио"!» - сказал генеральный директор радиостанции Дмитрий Красильников.