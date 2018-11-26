«Это за гранью»: детская команда КВН с шутками про Крымский мост возмутила Сеть

Накануне в эфире «Первого канала» показали очередной выпуск КВН, посвященный дню рождения одной из самых популярных передач российского телевидения.
Игра прошла в рамках Кубка мэра Москвы, и вне конкурсной программы на сцену вышли юные участники Клуба веселых и находчивых - команда под названием «Детский КВН». К слову, именно детской команде был вручен Кубок мэра Москвы. В ходе своего выступления дети шутили по-взрослому, в том числе отметившись шуткой про Крымский мост, передает TopNews.
- Ну, ладно, мы пойдем. Нам еще Крымский пост достраивать, - сказала участница команды в костюме Симки из популярного мультфильма про «фиксиков».
- Так его же уже открыли! - недоумевает другая участница «Детского КВН».
- Что ж его теперь достраивать не надо? - недоумевает Нолик.
Выступление команды вызвало бурное негодование среди телезрителей. Многие написали негативные комментарии в Сети, заявив о неуместности впутывать детей во взрослые истории.
«Детский КВН - это такое нечто, мне стыдно за этих детей, их родителей, их авторов и за КВН в целом», - пишет Marina Dimitrash (здесь и далее орфография и пунктуация, стиль авторов сохранены).
"Детский КВН имеет место быть, но среди детей и не со взрослыми шутками. (Им же самим несмешно, и, думаю, многие из них вообще не понимают этих «шуток»). Дети и Крымский мост - это за гранью", - возмущается Aisulu Akhmetzhan.
"Дети - просто жутчайший трэш. Что за унылый совок? При чем тут дети вообще?" - негодует Артем Л.
"Зачем детей выпустили, это вообще бардак, так им еще и кубок дали это уже перебор", - недоумевает Aktobe.
В самой игре приняли участие команды «Вятка», «Русская дорога», Сборная Великобритании К5 и «Будем дружить семьями».
Интернет-пользователи обратили внимание на смелое по меркам нынешнего телевидения приветствие команды сборной Великобритании. Британские КВНщики во время своего выступления представили «главную звезду российских политических ток-шоу» американского журналиста Майкла Бома, перед этим продемонстрировав на экране вырезку из программ российского ТВ, где в адрес постоянного заокеанского гостя передач звучат оскорбления «урод» и им подобные.
Сам Майкл Бом со сцены КВН признался, что говорит по-русски, после чего обычно слышит от оппонентов в студии «замолчи», «потом забирают микрофон, и в меня что-то летит».
Кроме того, британские КВНщики поиздевались над программами Первого канала «Давай поженимся» и «Мужское/женское». Участник команды, демонстрируя кадры с дракой двух героев в студии, объяснил Бому происходящее - сначала люди пытаются найти любовь на всю жизнь за 40 минут, после чего пытаются разобраться с семейными проблемами с помощью профессионального психолога.
В итоге в финал Высшей лиги КВН прошли «Вятка» и «Русская дорога». Однако такой результат также вызвал возмущение юзеров.