«Это за гранью»: детская команда КВН с шутками про Крымский мост возмутила Сеть

- Ну, ладно, мы пойдем. Нам еще Крымский пост достраивать, - сказала участница команды в костюме Симки из популярного мультфильма про «фиксиков».

- Так его же уже открыли! - недоумевает другая участница «Детского КВН».

- Что ж его теперь достраивать не надо? - недоумевает Нолик.