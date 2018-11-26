Юная певица из Польши выиграла «Детское Евровидение — 2018»

Победительница первого сезона польского телешоу The Voice Kids не оставила зрителей равнодушными, исполнив на сцене композицию Anyone I Want To Be.

ФОТО: VIKTOR TOLOCHKO / Sputnik

Отмечается, что в этом году за победу боролось рекордное количество участников — сразу 20 человек из разных стран.

Примечательно, что, после того как жюри выставило оценки участникам, Роксаны не было даже в топ-3, однако по результатам голосования зрителей ей хватило очков, чтобы оказаться на первой строчке с результатом 215 баллов.

ФОТО: Xinhua / ZUMAPRESS.com

На втором месте оказалась представительница Франции, у неё 203 балла. С минимальным отрывом за ней разместилась певица из Австралии, набрав 201 балл.