Юная певица из Польши выиграла «Детское Евровидение — 2018»

Тринадцатилетняя исполнительница из Польши Роксана Венгель стала победителем международного конкурса "Детское Евровидение — 2018", прошедшего в Минске в это воскресенье, пишет Лайф.
Победительница первого сезона польского телешоу The Voice Kids не оставила зрителей равнодушными, исполнив на сцене композицию Anyone I Want To Be.
Отмечается, что в этом году за победу боролось рекордное количество участников — сразу 20 человек из разных стран.
Примечательно, что, после того как жюри выставило оценки участникам, Роксаны не было даже в топ-3, однако по результатам голосования зрителей ей хватило очков, чтобы оказаться на первой строчке с результатом 215 баллов.
На втором месте оказалась представительница Франции, у неё 203 балла. С минимальным отрывом за ней разместилась певица из Австралии, набрав 201 балл.
В первую десятку попали также представители Франции, Австралии, Украины, Мальты, Казахстана, Италии, Грузии и Армении. Россиянка Анна Филипчук после итогового голосования заняла 10-ю строчку в рейтинге, а конкурсант из Белоруссии Даниэль Ястремский стал 11-м.