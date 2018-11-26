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Ким Кардашян призналась, что выходила замуж под действием наркотиков

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Kim Kardashian 2018. aastal.

ФОТО: John Palmer/MPI/Capital Pictures / JP/MPI/Capital Pictures

Это сейчас 38-летняя Ким Кардашьн — примерная жена и мать троих детей. Однако до встречи с Канье Уэстом звезда пережила по-настоящему бурную молодость: Ким несколько раз выходила замуж, разводилась, подвергалась домашнему насилию и поучаствовала в крупном секс-скандале, пишет Сплетник.

В выпуске, вышедшем в эфир в воскресенье, звезда вспомнила свой первый ранний брак (на тот момент Ким было всего 19 лет) с музыкальным продюсером Деймоном Томасом. По словам Ким, под венец она шла, будучи под действием наркотиков.

Я была под экстази, когда в первый раз вышла замуж. Этот наркотик несколько раз сыграл со мной злую шутку. Сначала я вышла замуж под экстази, а потом записала домашнее секс-видео с Рэем Джеем, находясь под этим же запрещенным веществом. Все плохое в моей жизни случилось именно из-за наркотиков, — разоткровенничалась Ким.

В этом выпуске шоу Кардашян также рассказала о своей дружбе с Пэрис Хилтон, которая недавно разорвала помолвку с женихом, и их отвязных тусовках на Ибице. К слову, сейчас звезда с содроганием вспоминает эпизоды из своей бурной молодости и рада, что эта полоса в ее жизни вовремя закончилась.

ФОТО: NINA PROMMER / EPA

Я определенно пережила дикий период в своей жизни. Это напоминало затянувшийся подростковый период. Теперь я совсем другая. Но я по-прежнему люблю повеселиться, однако теперь делаю это не так отчаянно, — поведала Кардашян.

Напомним, в 2000 году Ким Кардашьян вышла замуж за Деймона Томаса в Лас-Вегасе. Сразу после свадьбы продюсер начал избивать новоиспеченную супругу и запрещать ей общаться с семьей и друзьями. Ким и Деймон разошлись спустя три года после свадьбы. После развода Томас единожды выплатил экс-возлюбленной 56 тысяч долларов за все издевательства.

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