Ким Кардашян призналась, что выходила замуж под действием наркотиков

В выпуске, вышедшем в эфир в воскресенье, звезда вспомнила свой первый ранний брак (на тот момент Ким было всего 19 лет) с музыкальным продюсером Деймоном Томасом. По словам Ким, под венец она шла, будучи под действием наркотиков.

Я была под экстази, когда в первый раз вышла замуж. Этот наркотик несколько раз сыграл со мной злую шутку. Сначала я вышла замуж под экстази, а потом записала домашнее секс-видео с Рэем Джеем, находясь под этим же запрещенным веществом. Все плохое в моей жизни случилось именно из-за наркотиков, — разоткровенничалась Ким.

В этом выпуске шоу Кардашян также рассказала о своей дружбе с Пэрис Хилтон, которая недавно разорвала помолвку с женихом, и их отвязных тусовках на Ибице. К слову, сейчас звезда с содроганием вспоминает эпизоды из своей бурной молодости и рада, что эта полоса в ее жизни вовремя закончилась.

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Я определенно пережила дикий период в своей жизни. Это напоминало затянувшийся подростковый период. Теперь я совсем другая. Но я по-прежнему люблю повеселиться, однако теперь делаю это не так отчаянно, — поведала Кардашян.