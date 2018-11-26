Видео: Лера Кудрявцева сняла маленькую дочь в клипе

В честь Дня матери, который весь мир отмечал накануне, 25 ноября, популярный исполнитель, бывший участник дуэта «Чай вдвоем» Денис Клявер презентовал клип на новую песню «Когда ты станешь большим. Мамы». Сам певец так прокомментировал выход клипа: «Мне бы очень хотелось, чтобы это видео стало неким напоминанием всем о том, что наши мамы заслуживают внимания каждый день в году, а сегодняшний праздник – это лишний повод сказать им о том, как сильно мы их любим и ценим!»