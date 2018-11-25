Полупрозрачная водолазка и короткая юбка: Кейт Миддлтон повторила давний образ

Кейт, как и ее супруг принц Уильям, взялась за важную миссию — она беспокоится о психическом здоровье британцев. Поэтому на кафедре психологии она ознакомилась с инновационными достижениями в области нейробиологии.

ФОТО: Arthur Edwards/The Sun / PA Wire/PA Images

В лаборатории герцогине Кембриджской представили профессора кафедры Имона Маккрори.

Мужчина провел экскурсию, показал новейшую аппаратуру и устроил небольшую лекцию о том, как травмы мозга влияют на развитие детей.

ФОТО: Arthur Edwards/The Sun / PA Wire/PA Images

На кафедру Кейт пришла в полупрозрачной черной водолазке, костюме, состоящем из пиджака и юбки, и с маленьким клатчем.

Элегантный образ подпортили разве что затоптанные туфли, но такой грешок можно простить каждой.

ФОТО: Arthur Edwards/The Sun / PA Wire/PA Images

Кстати говоря, супруга принца Уильяма продолжила парад бережливости и вновь облачилась в давний наряд.

Увы, даже герцогине время не подвластно. Но то, что не меняется с годами, — это ее очаровательная улыбка и неимоверная энергетика.