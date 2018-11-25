Полупрозрачная водолазка и короткая юбка: Кейт Миддлтон повторила давний образ

Пока Меган Маркл вместе с женщинами из сообщества Hubb Community Kitchen готовила обед для двухсот бездомных, Кейт Миддлтон в этот же день тоже нанесла официальный визит. Герцогиня посетила Лабораторию неврологического развития в Лондоне, пишет Офигенно.
Кейт, как и ее супруг принц Уильям, взялась за важную миссию — она беспокоится о психическом здоровье британцев. Поэтому на кафедре психологии она ознакомилась с инновационными достижениями в области нейробиологии.
В лаборатории герцогине Кембриджской представили профессора кафедры Имона Маккрори.
Мужчина провел экскурсию, показал новейшую аппаратуру и устроил небольшую лекцию о том, как травмы мозга влияют на развитие детей.
На кафедру Кейт пришла в полупрозрачной черной водолазке, костюме, состоящем из пиджака и юбки, и с маленьким клатчем.
Элегантный образ подпортили разве что затоптанные туфли, но такой грешок можно простить каждой.
Кстати говоря, супруга принца Уильяма продолжила парад бережливости и вновь облачилась в давний наряд.
Увы, даже герцогине время не подвластно. Но то, что не меняется с годами, — это ее очаровательная улыбка и неимоверная энергетика.