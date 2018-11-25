Знай наших! Красавец из Эстонии покорил Ани Лорак на шоу «Голос»

36-летний Уку сейчас находится в России, где принимает участие в съемках популярного шоу «Голос». На ринге Уку встретился с другой участницей команды Ани Лорак Александрой Кругловой. Они исполнили песню группы OneRepublic «Love Runs Out». Ани Лорак предпочла оставить в своей команде эстонского певца. Смотри, как это было!