Опубликовано душераздирающее обращение Осина к дочери

"Знаю о том, что будут спекуляции после его смерти по поводу того, что у него есть усыновленные дети, и некоторые из них будут заявлять права на его имущество. Будьте бдительны и послушайте эту запись, и помните, что, кроме его единственной жены, которая родила ему единственного ребёнка – Агнию – у Жени никого никогда не было. Агния является его единственной наследницей и будет продолжателем его рода", – написал Разин. Продюсер добавил, что он обратился к одному из лучших нотариусов города Москвы, чтобы как можно быстрее оформить наследство.