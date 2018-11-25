Десять фото невесты Роналду, доказывающих, что он не прогадал

Звезда мирового футбола спустя два года после знакомства с Джорджиной Родригес сделал ей предложение. Пара воспитывает годовалую дочь и троих детей Криштиану, родившихся от суррогатной матери, пишет Лайф.
Криштиану Роналду сделал предложение своей возлюбленной спустя два года после знакомства в магазине Gucci в Мадриде, где она работала. Год назад у пары родилась дочь Алана Мартина.
Кроме того, Джорджина помогает футболисту воспитывать 8-летнего Криштиану-младшего и близнецов Еву и Маттео, родившихся от суррогатной матери.
Португальская газета Correio da Manha сообщает, что Джорджина сказала Криштиану "да" и уже вовсю готовится к свадебной церемонии. Впервые слухи о помолвке 33-летнего нападающего "Ювентуса" и 24-летней модели появились этим летом во время чемпионата мира по футболу.
Джорджина поддержала своего будущего мужа во время скандала с обвинениями в изнасиловании, которое якобы произошло в Лас-Вегасе ещё в 2009 году.
"Она очень спокойная", — так свою будущую невестку характеризует мать Криштиану Роналду.
Джорджина Родригес родилась в небольшом курортном городке Хака. В четыре года она начала заниматься классическими танцами. После окончания школы девушка переехала в Мадрид. Там она продолжила образование и занялась карьерой модели, параллельно работая в бутике. С недавних пор Джорджина стала популярным блогером: на её страницу в "Инстаграме" подписано 8 млн человек.
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