Десять фото невесты Роналду, доказывающих, что он не прогадал

Криштиану Роналду сделал предложение своей возлюбленной спустя два года после знакомства в магазине Gucci в Мадриде, где она работала. Год назад у пары родилась дочь Алана Мартина.

Кроме того, Джорджина помогает футболисту воспитывать 8-летнего Криштиану-младшего и близнецов Еву и Маттео, родившихся от суррогатной матери.

Португальская газета Correio da Manha сообщает, что Джорджина сказала Криштиану "да" и уже вовсю готовится к свадебной церемонии. Впервые слухи о помолвке 33-летнего нападающего "Ювентуса" и 24-летней модели появились этим летом во время чемпионата мира по футболу.

Джорджина поддержала своего будущего мужа во время скандала с обвинениями в изнасиловании, которое якобы произошло в Лас-Вегасе ещё в 2009 году.

"Она очень спокойная", — так свою будущую невестку характеризует мать Криштиану Роналду.

Джорджина Родригес родилась в небольшом курортном городке Хака. В четыре года она начала заниматься классическими танцами. После окончания школы девушка переехала в Мадрид. Там она продолжила образование и занялась карьерой модели, параллельно работая в бутике. С недавних пор Джорджина стала популярным блогером: на её страницу в "Инстаграме" подписано 8 млн человек.