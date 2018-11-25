Вс, 25.11.2018
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  • Шок: всемирно известный танцор показал татуировку с Путиным на груди

Шок: всемирно известный танцор показал татуировку с Путиным на груди ФОТО!

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Сергей Полунин

ФОТО: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Танцор Сергей Полунин продолжает подливать масла в огонь скандала, разразившегося вокруг его персоны, пишет Lifestyle.

Так, недавно на своей странице в Instagram танцор воспел оду президенту России Владимиру Путину в свой день рождения с пожеланиями направить все добрые слова именно президенту РФ, отметив, что видел и видит в Путине "свет".

ФОТО: Joel Ryan / AP

Теперь в соцсети появилось новое фото, на котором артист демонстрирует вытатуированного Путина у себя на груди.

"Спасибо Владимиру и всем людям, кто выбрал добро. Мое вам уважение. Нелегко быть сильным и двигаться к свету. Любовь – это свет, и оно самое великое", – подписал снимок Полунин. 

Сергей Полунин

ФОТО: Instagram

При этом на левой руке у Сергея вытатуированный украинский национальный герб – Тризуб. 

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