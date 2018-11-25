Шок: всемирно известный танцор показал татуировку с Путиным на груди ФОТО!
25 ноября 2018, 13:05
Танцор Сергей Полунин продолжает подливать масла в огонь скандала, разразившегося вокруг его персоны, пишет Lifestyle.
Так, недавно на своей странице в Instagram танцор воспел оду президенту России Владимиру Путину в свой день рождения с пожеланиями направить все добрые слова именно президенту РФ, отметив, что видел и видит в Путине "свет".
Теперь в соцсети появилось новое фото, на котором артист демонстрирует вытатуированного Путина у себя на груди.
"Спасибо Владимиру и всем людям, кто выбрал добро. Мое вам уважение. Нелегко быть сильным и двигаться к свету. Любовь – это свет, и оно самое великое", – подписал снимок Полунин.
При этом на левой руке у Сергея вытатуированный украинский национальный герб – Тризуб.