Шок: всемирно известный танцор показал татуировку с Путиным на груди

Так, недавно на своей странице в Instagram танцор воспел оду президенту России Владимиру Путину в свой день рождения с пожеланиями направить все добрые слова именно президенту РФ, отметив, что видел и видит в Путине "свет".

ФОТО: Joel Ryan / AP

Теперь в соцсети появилось новое фото, на котором артист демонстрирует вытатуированного Путина у себя на груди.

"Спасибо Владимиру и всем людям, кто выбрал добро. Мое вам уважение. Нелегко быть сильным и двигаться к свету. Любовь – это свет, и оно самое великое", – подписал снимок Полунин.

Сергей Полунин ФОТО: Instagram