12-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта планирует окончательно сменить пол

По словам инсайдеров, Шайло начала принимать гормональные препараты.
12-летняя Шайло Джоли-Питт уже несколько лет одевается в одежду противоположного пола и выглядит больше как мальчик - вместо платьев и юбок короткая стрижка, штаны, шорты, оверсайз футболки и просторные свитшоты. Звездные родители абсолютно спокойно относятся к желаниям дочки и не заставляют девочку менять стиль одежды.
"Ей нравится одеваться как мальчик. Она хочет быть мальчиком. Поэтому нам пришлось сделать ей короткую стрижку. Она думает, что она одна из братьев. Ни Брэд, ни я не хотим указывать ей, как действовать или что чувствовать. Она должна найти свое место", - в одном из интервью признавалась Анджелина.
А на днях западные таблоиды и вовсе сообщили, что Шайло не только задумывается о смене пола, но и всерьез готовится к этому. Так, по словам инсайдеров, уже на протяжении некоторого времени девочка принимает гормональные препараты.