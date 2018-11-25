12-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта планирует окончательно сменить пол

"Ей нравится одеваться как мальчик. Она хочет быть мальчиком. Поэтому нам пришлось сделать ей короткую стрижку. Она думает, что она одна из братьев. Ни Брэд, ни я не хотим указывать ей, как действовать или что чувствовать. Она должна найти свое место", - в одном из интервью признавалась Анджелина.