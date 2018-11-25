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  • 12-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта планирует окончательно сменить пол

12-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта планирует окончательно сменить пол

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Actor Angelina Jolie arrives with Shiloh Jolie-Pitt (C), Zahara Jolie-Pitt

ФОТО: LUCAS JACKSON / REUTERS

По словам инсайдеров, Шайло начала принимать гормональные препараты.

12-летняя Шайло Джоли-Питт уже несколько лет одевается в одежду противоположного пола и выглядит больше как мальчик - вместо платьев и юбок короткая стрижка, штаны, шорты, оверсайз футболки и просторные свитшоты. Звездные родители абсолютно спокойно относятся к желаниям дочки и не заставляют девочку менять стиль одежды.

ФОТО: ROBYN BECK / AFP

"Ей нравится одеваться как мальчик. Она хочет быть мальчиком. Поэтому нам пришлось сделать ей короткую стрижку. Она думает, что она одна из братьев. Ни Брэд, ни я не хотим указывать ей, как действовать или что чувствовать. Она должна найти свое место", - в одном из интервью признавалась Анджелина.

А на днях западные таблоиды и вовсе сообщили, что Шайло не только задумывается о смене пола, но и всерьез готовится к этому. Так, по словам инсайдеров, уже на протяжении некоторого времени девочка принимает гормональные препараты.

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