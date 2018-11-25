Сергей Безруков и Анна Матисон во второй раз стали родителями

В мае 2018-го актер Сергей Безруков впервые признался, что его жена Анна Матисон беременна вторым ребенком. А буквально несколько часов назад артист поделился радостной новостью — он стал отцом во второй раз! Сергей опубликовал фото из роддома и рассказал, что Анна родила мальчика.
"Сын! И я снова был рядом. АНЕЧКА, ЛЮБИМАЯ МОЯ, РОДНАЯ МОЯ!!! СПАСИБО ТЕБЕ! P.S. Выкладываю фото, чтобы опередить всех любознательных... особенно прессу", — написал под фото Сергей.
Напомним, Сергей и Анна поженились в марте 2016-го, а уже летом того же года у них родился первый общий ребенок — дочь Мария. Также актер воспитывает двоих внебрачных детей: десятилетнюю дочь Александру и семилетнего сына Ивана. О них пресса узнала в 2013 году.
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