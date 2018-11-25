Максакова с улыбкой рассказала о своем выкидыше

Мария Максакова рассказала в эфире НТВ о том, что о своей беременности узнала почти сразу после свадьбы, когда они с Денисом Вороненковым поехали отдыхать на Красное море. Позже ей сообщили, что она ждет двойню.

Эта ситуация, по ее собственному признанию, обрадовала оперную диву. "Сразу отмучаюсь", – поделилась Мария Максакова своими мыслями в тот момент. Однако этому не суждено было сбыться.

Дело в том, что наружу всплыли тайны Дениса Вороненкова и его делами заинтересовались правоохранительные органы. Неожиданный поворот казалось бы безоблачной семейной жизни вызвал сильный стресс, в результате которого Мария Максакова потеряла еще не родившихся детей.

Зрителей шокировала не столько сама история, без всяких сомнений жуткая, а то, каким образом певица рассказывала ее Лере Кудрявцевой. Желание скрыть пережитую боль, по всей видимости, привело к непредсказуемой реакции и все время, пока Максакова вспоминала о своей потере, на ее лице гуляла легкая улыбка.