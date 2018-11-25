Беременна? Дайнеко вышла на сцену с выпирающим животом

Основанием для этого стало обтягивающее платье певицы, которое подчеркнуло ее животик. "Не понимаю, зачем так живот обтягивать... От чего бы он ни был", "У нее всю жизнь животик был, не беременная она, думаю", "К сожалению, Вика не умеет одеваться, который раз смотрю выступление в каком-то центре и всегда просто дешевые вещи", – пишут в комментариях.