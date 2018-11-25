Вдова Караченцова рассказала о его последней воле

— Но никаких пышных гуляний не будет! Может, когда пройдёт сорок дней, соберу одноклассников и друзей юности, но пока всё для Колечки, — приводит слова Поргиной издание Star Hit.

На даче, где супруги жили на протяжении последних нескольких лет, все напоминает о муже.

— Сейчас в доме мне грустно и тяжело без Коленьки, но, с другой стороны, там каждый угол, гирьки, мячики, книжки. Да всё напоминает о нём, — рассказала Поргина.

По словам супруги, перед уходом артист шёпотом просил не плакать на его похоронах, а веселиться и улыбаться.

— Жизнь пролетела как минута — в счастье и творчестве, — привела жена слова Караченцова. — А в следующем мире всё станет ещё лучше. И Людонька скоро будет со мной. На самом деле мы вечные. Всех очень люблю.

Напомним, народный артист РСФСР скончался утром 26 октября — накануне своего дня рождения. По словам супруги, три ночи подряд перед смертью к нему являлась мама.