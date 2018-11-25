Вс, 25.11.2018
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Королева Эстонии: Роберт Гриффин показал жену в бикини ФОТО!

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Grete Griffin (Šadeiko)

ФОТО: Instagram

Эстонская легкоатлетка Грит Шадейко и американский футболист Роберт Гриффин III в прошлом году впервые стали родителями и сыграли свадьбу. В честь первой годовщины со дня свадьбы мужчина опубликовал в Сети фото своей жены, а в комментарии к нему назвал Грит «Королевой Эстонии».

«Любящая, страстная, веселая, интересная, амбициозная, королева Эстонии! Благодарю тебя за честь быть на тебе женатым, за то, что ты сделала меня самым счастливым во вселенной! Я люблю тебя, дорогая», - написал он. 

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