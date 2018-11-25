Королева Эстонии: Роберт Гриффин показал жену в бикини ФОТО!
25 ноября 2018, 10:58
Эстонская легкоатлетка Грит Шадейко и американский футболист Роберт Гриффин III в прошлом году впервые стали родителями и сыграли свадьбу. В честь первой годовщины со дня свадьбы мужчина опубликовал в Сети фото своей жены, а в комментарии к нему назвал Грит «Королевой Эстонии».
«Любящая, страстная, веселая, интересная, амбициозная, королева Эстонии! Благодарю тебя за честь быть на тебе женатым, за то, что ты сделала меня самым счастливым во вселенной! Я люблю тебя, дорогая», - написал он.