Фото голой Крачковской показали миллионам зрителей

В 1980-х годах актриса Наталья Крачковская получила неожиданное предложение от американского журнала мод. Ей предложили стать лицом меховых изделий из России.

Однако перед артисткой поставили одно условие – в момент съемки на ней не должно быть никакой одежды, кроме шубы. Наталья Крачковская согласилась сделать откровенные снимки, поскольку думала, что на Родине их никто не увидит. Однако каки-то образом провокационные кадры попали в Россию. А сейчас авторы документального фильма показали этот снимок в эфире Первого канала на многомиллионную аудиторию.

ФОТО: скриншот

Сам документальный фильм "Наталья Крачковская. Я актриса больших форм" рассказывал о творческом пути артистки, ее личной жизни и проблемах со здоровьем. Друзья и коллеги рассказывают, что актриса буквально боготворила своего мужа и тот отвечал ей взаимностью.