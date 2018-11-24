Сб, 24.11.2018
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  • Вот это разрез! Знаменитая модель вышла в свет в очень рискованном платье

Вот это разрез! Знаменитая модель вышла в свет в очень рискованном платье ФОТО!

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Деми Роуз повеселилась на вечеринке House of CB's Influencer в ресторане Sexy Fish Mayfair в Лондоне. 

Модель не изменяет своей страсти к откровенным нарядам, поэтому выбрала для своего аутфита синее платье-бюстье с очень высоким разрезом от House of CB, стоимость которого составляет 191 доллар, сообщает TSN.

Наряд выгодно подчеркнул пышное декольте Деми и позволил показать ноги.

Свой образ Роуз дополнила темными босоножками с прозрачными вставками и питоновой сумочкой на цепочке. 

Укладка с локонами и макияж с акцентом на помаде цвета пыльной розы завершили лук модели.

В Instagram Stories Деми опубликовала снимок с вечеринки, на котором она запечатлена с подругами.

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