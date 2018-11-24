Вот это разрез! Знаменитая модель вышла в свет в очень рискованном платье ФОТО!
24 ноября 2018, 15:47
Деми Роуз повеселилась на вечеринке House of CB's Influencer в ресторане Sexy Fish Mayfair в Лондоне.
Модель не изменяет своей страсти к откровенным нарядам, поэтому выбрала для своего аутфита синее платье-бюстье с очень высоким разрезом от House of CB, стоимость которого составляет 191 доллар, сообщает TSN.
Наряд выгодно подчеркнул пышное декольте Деми и позволил показать ноги.
Свой образ Роуз дополнила темными босоножками с прозрачными вставками и питоновой сумочкой на цепочке.
Укладка с локонами и макияж с акцентом на помаде цвета пыльной розы завершили лук модели.
В Instagram Stories Деми опубликовала снимок с вечеринки, на котором она запечатлена с подругами.