Вот это разрез! Знаменитая модель вышла в свет в очень рискованном платье

Модель не изменяет своей страсти к откровенным нарядам, поэтому выбрала для своего аутфита синее платье-бюстье с очень высоким разрезом от House of CB, стоимость которого составляет 191 доллар, сообщает TSN.

Наряд выгодно подчеркнул пышное декольте Деми и позволил показать ноги.

Свой образ Роуз дополнила темными босоножками с прозрачными вставками и питоновой сумочкой на цепочке.

Укладка с локонами и макияж с акцентом на помаде цвета пыльной розы завершили лук модели.