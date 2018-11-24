В плаще на голое тело: беременная звезда «Папиных дочек» удивила снимком

О том, что в актерской семье Артура Смольянинова и Дарьи Мельниковой будет пополнение, общественность уже знала. И актриса порадовала своих поклонников смелыми и необычными фотографиями.

В частности, на одно из кадров она предстала перед зрителями сидящей на стуле с широко раздвинутыми ногами. Пикантности снимку добавил тот факт, что из одежды на ней было заметно одно лишь пальто. Некоторые пользователи Сети решили, что она действительно накинула его на голове тело.

На следующей серии снимков Дарья Мельникова показалась в легком светлом платье в горошек и с зонтиком в руках. Нежный образ подчеркивали тяжелые резиновые сапоги на ногах у актрисы, а солидных размеров живот только добавлял образу загадочности и необычности.