Сб, 24.11.2018
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  • Поражает откровенностью... Фотопроект, который вызывает смешанные чувства

Поражает откровенностью... Фотопроект, который вызывает смешанные чувства

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Dina Delicious

ФОТО: THOMAS EVANS / CATERS NEWS / Caters News Agency

В Центральном университете штата Коннектикут (США) фотограф Томас Эванс провел весьма необычную съемку, цель которой – показать ущерб, который общество причиняет трансгендерам.

ФОТО: THOMAS EVANS / CATERS NEWS / Caters News Agency

В съемке приняли участие трансгендерная певица Дина Делишес, известный во всем мире «живой Кен» Родриго Алвес и Брайан Майкл Смит. С одной стороны, фотограф попытался изобразить «лицо» современных трансгендеров, с другой – их состояние в общетсве. 

ФОТО: THOMAS EVANS / CATERS NEWS / Caters News Agency

Сам Томас признается, что всю жизнь находился под гнетом общества, был вынужден испытывать стыд и страх из-за своей гомосексуальности, поэтому теперь он посвятил свою жизнь тому, чтобы помочь другим.

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