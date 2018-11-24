Поражает откровенностью... Фотопроект, который вызывает смешанные чувства

В съемке приняли участие трансгендерная певица Дина Делишес, известный во всем мире «живой Кен» Родриго Алвес и Брайан Майкл Смит. С одной стороны, фотограф попытался изобразить «лицо» современных трансгендеров, с другой – их состояние в общетсве.

Сам Томас признается, что всю жизнь находился под гнетом общества, был вынужден испытывать стыд и страх из-за своей гомосексуальности, поэтому теперь он посвятил свою жизнь тому, чтобы помочь другим.