Поражает откровенностью... Фотопроект, который вызывает смешанные чувства
24 ноября 2018, 13:52
В Центральном университете штата Коннектикут (США) фотограф Томас Эванс провел весьма необычную съемку, цель которой – показать ущерб, который общество причиняет трансгендерам.
В съемке приняли участие трансгендерная певица Дина Делишес, известный во всем мире «живой Кен» Родриго Алвес и Брайан Майкл Смит. С одной стороны, фотограф попытался изобразить «лицо» современных трансгендеров, с другой – их состояние в общетсве.
Сам Томас признается, что всю жизнь находился под гнетом общества, был вынужден испытывать стыд и страх из-за своей гомосексуальности, поэтому теперь он посвятил свою жизнь тому, чтобы помочь другим.