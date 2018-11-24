Сб, 24.11.2018
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  • Сельский шик: в Сети раскритиковали постаревшую Дрю Бэрримор

Сельский шик: в Сети раскритиковали постаревшую Дрю Бэрримор

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Дрю Бэрримор

ФОТО: Richard Shotwell / AP

По мнению поклонников, Дрю Бэрримор выглядит намного старше своего возраста, а неудачный макияж лишь ухудшает ситуацию.

Дрю Бэрримор не раз слышала критику в свой адрес, но в последнее время негативные комментарии в ее строну бьют все рекорды. А обсуждают пользователи сети внешность актрисы. По мнению многих юзеров, Дрю "запустила" себя и в 43 года выглядит значительно старше. Одна из главных проблем актрисы — макияж, который она всегда делает слишком насыщенным и, по мнению фанов, нелепым. Потому, когда на днях Дрю Бэрримор разместила в сети снимки с недавним мейкапом, услышала множество критики в свой адрес. Особенно пользователи сети критиковали тени актрисы, сравнив их с косметикой времен Советского Союза. 

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Впрочем, стоит отметить, что не все негативно отзывались о внешности Дрю, и многие наоборот ее поддержали. А что вы скажете? 

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