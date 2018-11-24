Сельский шик: в Сети раскритиковали постаревшую Дрю Бэрримор

Дрю Бэрримор не раз слышала критику в свой адрес, но в последнее время негативные комментарии в ее строну бьют все рекорды. А обсуждают пользователи сети внешность актрисы. По мнению многих юзеров, Дрю "запустила" себя и в 43 года выглядит значительно старше. Одна из главных проблем актрисы — макияж, который она всегда делает слишком насыщенным и, по мнению фанов, нелепым. Потому, когда на днях Дрю Бэрримор разместила в сети снимки с недавним мейкапом, услышала множество критики в свой адрес. Особенно пользователи сети критиковали тени актрисы, сравнив их с косметикой времен Советского Союза.