Пора выбирать подарки! Сверься с этим рейтингом и не прогадаешь

Эксперты CNN выбрали топ из девяти гаджетов, которые отлично подойдут в качестве подарка на Новый год.

Самым лучшим подарком для человека, увлекающегося новыми технологиями, специалисты назвали голосовой помощник Sonos One, который также можно использовать в качестве домашней аудиосистемы. На втором и третьем местах расположились кружка с подогревом и экшен-камера GoPro Hero7. В пятерку подарков для гика вошли умная розетка и дверной звонок со встроенной камерой.