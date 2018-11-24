«Ужас какой»: Меньшову распекли за наряд из клеенки

"Ну, с завершением трудовой недели! И удачной всем "черной пятницы", а также субботы и воскресенья! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – на своей странице в Instagram написала Юлия Меньшова.

Впрочем, подавляющее большинство подписчиков сосредоточили свое внимание не на словах телеведущей, а на ее внешнем виде. На снимках она предстала в необычном костюме из блестящей ткани. Как оказалось, не все смогли по достоинству оценить этот модный изыск.