Сработало! Риелтор прорекламировала жилье эротическими фото

Риелтор, котоорая долгое время не могла продать несколько домов в городке Конро, решила, что объявления о продаже незаметны и теряются в огромном количестве аналогических сообщений.

Кристин Гилденеж нашла выход из ситуации, пригласив для фотосессии пару фитнес-моделей. Парень и девушка в полуобнаженном виде позировали в комнатах, якобы занимаясь бытовыми делами, пишет Корреспондент.net.

Эротические снимки риелтор добавила к своему объявлению, и это принесло желаемый результат.

Правда, несколько конкурентов Гилденеж обвинили ее в непрофессионализме и подали жалобы в Ассоциацию риелторов Хьюстона.