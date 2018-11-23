Сработало! Риелтор прорекламировала жилье эротическими фото

Риелтор Кристин Гилденеж из США долго не могла продать несколько домов и нашла весьма креативный способ их прорекламировать. Американка привлекла внимание к своим объявлениям о продаже с помощью снимков полуголых моделей, сообщает KGNS.tv.
Риелтор, котоорая долгое время не могла продать несколько домов в городке Конро, решила, что объявления о продаже незаметны и теряются в огромном количестве аналогических сообщений.
Кристин Гилденеж нашла выход из ситуации, пригласив для фотосессии пару фитнес-моделей. Парень и девушка в полуобнаженном виде позировали в комнатах, якобы занимаясь бытовыми делами, пишет Корреспондент.net.
Эротические снимки риелтор добавила к своему объявлению, и это принесло желаемый результат.
Правда, несколько конкурентов Гилденеж обвинили ее в непрофессионализме и подали жалобы в Ассоциацию риелторов Хьюстона.
Сама женщина гордится своей идеей, а жалобы воспринимает как показатель успеха. Кристин говорит, что это и была ее цель - привлечь внимание, именно это она и сделала.