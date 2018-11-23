Пт, 23.11.2018
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  • Нехило! Шаман из Эстонии нашаманил себе 5000 евро!

Нехило! Шаман из Эстонии нашаманил себе 5000 евро!

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Победителем всеэстонской «Битвы Экстрасенсов» на телеканале TV3 стал шаман Эвальд, который уехал домой с призом в 5000 евро. 

Для того, чтобы стать шаманом, нужно долго учиться, поэтому Эвальд высоко ценит знания и умения, перенятые у аборигенов. 

В последнем задании финалистам шоу нужно было найти вещь, спрятанную в одном из 12 ящиков. Но, несмотря на это, победителя все равно определяли телезрители в ходе телефонного голосования.

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