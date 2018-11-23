Нехило! Шаман из Эстонии нашаманил себе 5000 евро!
23 ноября 2018, 18:45
Победителем всеэстонской «Битвы Экстрасенсов» на телеканале TV3 стал шаман Эвальд, который уехал домой с призом в 5000 евро.
Для того, чтобы стать шаманом, нужно долго учиться, поэтому Эвальд высоко ценит знания и умения, перенятые у аборигенов.
В последнем задании финалистам шоу нужно было найти вещь, спрятанную в одном из 12 ящиков. Но, несмотря на это, победителя все равно определяли телезрители в ходе телефонного голосования.
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