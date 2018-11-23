Наталью Штурм назвали виновной в смерти Евгения Осина

Несколько дней назад Евгения Осина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Андрей Разин взял на себя все расходы по организации похорон, поскольку у самого автора хита «Плачет девочка в автомате» денег после смерти не осталось, а родственники не могли финансово осилить достойные проводы. В социальной сети Instagram Андрей Разин поделился мнением о том, что за смерть Евгения Осина ответственна певица Наталья Штурм, пишет Medikforum.ru.

«Я по-прежнему считаю, что Наталья Штурм виновна в его смерти», - написал он.

Андрей Разин полагает, что Наталья Штурм устроила провокацию ради пиара и денег. Известно, что певица дружила с Евгением Осиным. Также Наталья Штурм рассказывала, что всеми силами пыталась помочь Осину справиться с алкоголизмом. Но Разин убежден, что Наталья Штурм давала Евгению Осину неизвестные лекарства, и эти препараты плохо повлияли на него. По словам Разина, Евгения Осина его подруга «отравила непонятными лекарствами».

«На этом фоне у Жени резко ухудшилось психологическое и физическое самочувствие, что привело к летальному исходу», - добавил он.