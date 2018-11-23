Пт, 23.11.2018
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  • Лучшие фото со всех вечеринок: «Бабуле» - 12 лет

Лучшие фото со всех вечеринок: «Бабуле» - 12 лет

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Невероятно, но уже прошло 12 лет со дня первой вечеринки «Бабуля» в Таллинне. Так, мы собрали для вас галерею лучших фото за все существование этой тусовки.

Многие знаменитости любили приходить на вечеринку «Бабуля», чтобы себя показать и на других посмотреть. Среди звезд, можно было встретить: Ану Саагим, Уку Сувисте, Александра Рыбака, Кристьяна Касеару, Таню Михайлову, Яну Каск и многих других.

А уже в эту субботу, 24 ноября, состоится грандиозный праздник в честь 12-летия «Бабули», куда слетятся сотни гламурных гостей.

Смотрите нашу галерею!

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