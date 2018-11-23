Лучшие фото со всех вечеринок: «Бабуле» - 12 лет
23 ноября 2018, 20:36
Невероятно, но уже прошло 12 лет со дня первой вечеринки «Бабуля» в Таллинне. Так, мы собрали для вас галерею лучших фото за все существование этой тусовки.
Многие знаменитости любили приходить на вечеринку «Бабуля», чтобы себя показать и на других посмотреть. Среди звезд, можно было встретить: Ану Саагим, Уку Сувисте, Александра Рыбака, Кристьяна Касеару, Таню Михайлову, Яну Каск и многих других.
А уже в эту субботу, 24 ноября, состоится грандиозный праздник в честь 12-летия «Бабули», куда слетятся сотни гламурных гостей.
Смотрите нашу галерею!