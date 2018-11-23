Как устранить неприятный запах в туалете: трюк от стюардесс

Неприятный запах в туалете – это проблема как для хозяев, так и для гостей дома. Нет хуже сравнения, чем с запахом уборной в общественном месте, поэтому добросовестные хозяйки делают всё, чтобы в санузле не было неприятного запаха. Но как быть, если освежители воздуха не помогают, а расставить ароматические свечи в туалете нет возможности? На помощь вам придёт лайфхак от бортпроводников, которые активно применяют в своей работе этот простой метод.
Кто, как не стюардессы, знают хитрость, как не дать неприятному запаху вырваться наружу. Именно бортпроводницы отвечают за чистоту и санитарные нормы. Конечно, они используют чистящие средства с антибактериальными свойствами и сильным ароматом. Но если неприятный запах не поддаётся (дело житейское), в ход идёт одна маленькая, но почти гениальная хитрость, пишет Zen.Yandex.ru со ссылкой на Biletik.aero.
Устранение неприятного запаха с помощью кофе
Да-да, кофе, помимо своего прямого назначения, может быть использован для очищения воздуха в туалете! Всё, что нужно сделать – поставить ёмкость со свежезаваренным кофе в туалете, и аромат напитка в считанные секунды убьёт не только зловоние, но и резкий запах хлорки. В некоторых случаях стюардессы специально берут с собой в рейс чашку с кофейной гущей, заранее взятую из кофеварки, и выливают её в унитаз, чтобы моментально устранить неприятный запах. После этого пассажиры могут спокойно посетить туалетную комнату без задержки дыхания.
Преимущества метода
Устранение запаха в туалете имеет свои преимущества в сравнении с другими способами:
- Как правило, кофе всегда есть под рукой, поэтому данный способ – самый удобный и недорогой.
- Воспользоваться кофе в качестве освежителя воздуха можно в любой момент. Это особенно актуально перед приходом гостей, когда дом нужно максимально быстро привести в порядок.
- Использование кофейной гущи гораздо безопаснее, нежели ароматические свечи, расставленные по периметру.
- Кофе не является токсичным, в отличие от освежителей воздуха и свечей не содержит химически опасных веществ и действует значительно быстрее и эффективнее.