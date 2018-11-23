Как устранить неприятный запах в туалете: трюк от стюардесс

Неприятный запах в туалете – это проблема как для хозяев, так и для гостей дома. Нет хуже сравнения, чем с запахом уборной в общественном месте, поэтому добросовестные хозяйки делают всё, чтобы в санузле не было неприятного запаха. Но как быть, если освежители воздуха не помогают, а расставить ароматические свечи в туалете нет возможности? На помощь вам придёт лайфхак от бортпроводников, которые активно применяют в своей работе этот простой метод.