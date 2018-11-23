Сексуальная чемпионка из России показала свой ананас

"Доброе утро. Островной дресс-код", — прокомментировала Ефимова снимок. В кадре российская чемпионка позирует в облегающем розовом купальнике, на котором нарисован большой ананас. Фото сделано у зеркала в ванной.

Сексуальный образ восхитил пользователей Сети. Всего за несколько часов они оставили тысячи лайков. "Сладкая!", "Супер!", "Всегда на позитиве. Молодец!", "Какая классная фигура у Юли", – прокомментировали снимок фолловеры.

Напомним, Ефимова является пятикратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы. Кроме того, россиянка завоевала три медали на Олимпийских играх 2012 и 2016 года.

Ранее спортсменка призналась, что пловчихам с большим размером груди приходится нелегко. По ее словам, современные спортивные купальники не предусмотрены для таких форм – и это создает проблемы.