Денис Лебедев признался, что у шоу «Замуж за Бузову» будет второй сезон

Сегодня сыровар заявил, что у шоу будет второй сезон. Денис Лебедев рассказал, что слышал про второй сезон еще находясь на проекте. Потом Ольга влюбилась в него, а потом они расстались, поэтому второй сезон, возможно, будет, а, возможно, нет, пишет 7d.org.ua.