Пт, 23.11.2018
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  • Денис Лебедев признался, что у шоу «Замуж за Бузову» будет второй сезон

Денис Лебедев признался, что у шоу «Замуж за Бузову» будет второй сезон

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Ольга Бузова

ФОТО: Insagram

Денис Лебедев стал финалистом телешоу «Замуж за Бузову», но спустя некоторое время телеведущая и исполнительница Ольга Бузова рассталась с ним из-за обмана и измен. 

Сегодня сыровар заявил, что у шоу будет второй сезон. Денис Лебедев рассказал, что слышал про второй сезон еще находясь на проекте. Потом Ольга влюбилась в него, а потом они расстались, поэтому второй сезон, возможно, будет, а, возможно, нет, пишет 7d.org.ua

 

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