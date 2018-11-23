Денис Лебедев признался, что у шоу «Замуж за Бузову» будет второй сезон
23 ноября 2018, 15:32
Денис Лебедев стал финалистом телешоу «Замуж за Бузову», но спустя некоторое время телеведущая и исполнительница Ольга Бузова рассталась с ним из-за обмана и измен.
Сегодня сыровар заявил, что у шоу будет второй сезон. Денис Лебедев рассказал, что слышал про второй сезон еще находясь на проекте. Потом Ольга влюбилась в него, а потом они расстались, поэтому второй сезон, возможно, будет, а, возможно, нет, пишет 7d.org.ua.