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Что такое «черная пятница» и почему она проводится каждый год

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Black Friday shoppers in Glasgow, Scotland, making the most of deals although many will shop online or on their mobile phones today rather than visit shops. November 23, 2018.

ФОТО: SWNS.com / SWNS.com

Ты мечтаешь купить что-то, но, как обычно, покупаешь сникерс и все сбережения израсходованы? "Черная пятница" для тебя - наибольшие скидки на самые разнообразные товары и услуги Как разобраться в законах "черной пятницы" - читай в исследовании MPort

Конец ноября во многих странах ознаменовывается проведением грандиозной распродажи, получившей название «Черная пятница» (Black Friday). 

Это праздник для всех шопоголиков и желающих скупить все «по дешевке», а для магазинов – шанс выгодно распродать остатки со складов. 

Традиция проведения «Черной пятницы» зародилась в США в 1966 году и с тех пор распространилась по всем континентам. В этот день многие берут выходные, магазины практически не закрываются, а первым покупателям – существенные скидки. 

По одной из версий пятница стала «черной» по причине огромных пробок на дорогах из-за распродаж. По другой версии – название дали записи в бухгалтерских книгах – расходы красным, прибыль – черным. Поскольку количество выручки зашкаливало – преобладал черный цвет. 

Традиционно магазины действуют по двум сценариям – либо распродают с огромными скидками товар со складов, либо специально заполняют склады перед распродажей с целью продать как можно больше. Совершая покупки, будь осторожен - часто под видом скидки продается товар, на который цену подняли немного заранее, а также товары сомнительного качества под личиной брендовых. Проверяй все покупки и оформляй возврат, если товар тебе не подойдет.

Помни о своих потребительских правах.  А как ты относишься к распродажам в «Черную пятницу»?

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