Что такое «черная пятница» и почему она проводится каждый год

Конец ноября во многих странах ознаменовывается проведением грандиозной распродажи, получившей название «Черная пятница» (Black Friday).

Это праздник для всех шопоголиков и желающих скупить все «по дешевке», а для магазинов – шанс выгодно распродать остатки со складов.

Традиция проведения «Черной пятницы» зародилась в США в 1966 году и с тех пор распространилась по всем континентам. В этот день многие берут выходные, магазины практически не закрываются, а первым покупателям – существенные скидки.

По одной из версий пятница стала «черной» по причине огромных пробок на дорогах из-за распродаж. По другой версии – название дали записи в бухгалтерских книгах – расходы красным, прибыль – черным. Поскольку количество выручки зашкаливало – преобладал черный цвет.

Традиционно магазины действуют по двум сценариям – либо распродают с огромными скидками товар со складов, либо специально заполняют склады перед распродажей с целью продать как можно больше. Совершая покупки, будь осторожен - часто под видом скидки продается товар, на который цену подняли немного заранее, а также товары сомнительного качества под личиной брендовых. Проверяй все покупки и оформляй возврат, если товар тебе не подойдет.