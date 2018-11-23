Эксклюзив: какие общие интересы у секс-бомбы Малиновской и модного красавчика из Таллинна?

Руководитель MAXMODA рассказал о будущем своей школы, а также о «Неделе Моды» в Москве, в которой его воспитанники недавно принимали участие и вышли на подиум в показах коллекций брендов «L’enfant Royal и Seraphima Fashion».

Максим Хлебников ФОТО: Konstantin Sednev / Eesti Meedia

По словам Максима Хлебникова, участие в мероприятиях такого уровня – это колоссальный опыт как для него самого, так и для детей, а также престиж для Эстонии. Разумеется, не обошлось в Москве и без новых интересных знакомств, о плодотворности которых мы скоро узнаем, но детали модельер решил пока оставить в секрете, дабы сохранить интригу.

Познакомился на московской «Неделе моды» Максим Хлебников и с российской звездой Машей Малиновской.

«Мы пообщались не только по работе. У нас, как выяснилось, есть общие маленькие интересы, – улыбается Максим Хлебников. – Это было приятное общение и ни в коем случае ради какого-либо пиара. Вы же видели, я не люблю где-то выставлять фотографии. Мне пиариться некогда, да и незачем. Я люблю работать и доказывать свой труд делом».