Высшая Лига КВН Эстонии: лучшие команды встретятся в финале уже завтра!

Начало мероприятия в 19.00 Состав участников финала подобрался действительно очень сильный. Главным фаворитом считается одна из лучших команд Международного союза КВН «Будем дружить семьями» из Москвы.

В этом году «Будем дружить семьями» стали полфиналистами Высшей Лиги Международного союза КВН и обладателями одного из кубков на традиционном фестивале «Голосящий Кивин». Конкуренцию именитой команде составят две яркие белорусские команды: «Чайка» из города Кобрин и минская сборная лингвистов «ИнЯз». С полным основанием претендует на победу и лучшая команда Таллинна «Зажигалка», весь сезон демонстрирующая отличный уровень юмора.

По традиции зрителей ждут новшества и сюрпризы. Одним из таких сюрпризов станет импровизационный конкурс «Музыкальный батл», в ходе которого команды будут соревноваться в сопровождении живого исполнения популярных хитов. Музыкально-юмористические эксперименты командам будет помогать показывать популярная исполнительница, финалист конкурса Eesti Laul, Ника Марула.