Каким будет 2019 год для каждого знака Зодиака: гороскоп от Анжелы Перл

Успех ожидает Львов-медиков. Переезд станет началом новой жизни, поэтому те, кто планировал переехать, наверняка сделают свою жизнь только лучше.

Дева

Дев ждет затмение в пятом и одиннадцатом домах – домах творчества, что сулит им возможность самореализации.

21 января произойдет последнее затмение в двенадцатом доме, и именно с этого момента Девы должны быть готовы к переменам, когда все проблемы останутся позади. В течение года ожидается сразу три важных затмения, которые произойдут в январе, июле и декабре.

Это означает, что в течение года Девы смогут стать гораздо успешнее. Будут успешны новые начинания, появится шанс достичь карьерного роста, увеличить свой доход или же найти новую любовь.

В течение года астролог рекомендует заняться своим здоровьем.

Весы

В 2019 году их ждет сразу пять затмений. 21 января произойдет затмение в доме дружбы, поэтому ожидается смена круга общения, новые знакомства. Затмение 2 июля обещает перемены в работе.

Возможно, вас повысят и увеличат зарплату. Некоторым Весам повезет найти свою любовь или даже жениться.

Скорее всего у вас появится возможность переехать и наконец-то начать жизнь с чистого листа.

Скорпион

21 января представителей этого знака ждет последнее затмение, которое может отразиться на их работе.

Вероятны повышение в должности, смена работы, начало собственного дела. В течение года некоторых Скорпионов ожидают поездки и смена мест.

Появится возможность завести друзей за границей, которые могут стать началом для деловых и романтических отношений.

Астролог рекомендует Скорпионам рисковать – и вы сможете добиться успеха, о котором так мечтаете!

Стрелец

До 3 декабря Юпитер будет пребывать в Знаке Стрельца, поэтому представителей этого знака ждет удачный год. Стрельцов ожидают успехи, новые знания, карьерный рост и даже популярность!

Одинокие Стрельцы смогут полюбить и даже вступить в брак, а семейные представители этого созвездия смогут завести детей. Также астролог рекомендует обратить внимание на свое здоровье.

3 декабря Юпитер перейдет в сектор финансов, это сулит Стрельцам заработать больше денег и даже разбогатеть.

Козерог

В 2019 году произойдут четыре затмения, которые повлияют на все сферы жизни представителей Козерогов. Ожидаются события, которые будет трудно забыть, новая любовь и даже дети. 21 января произойдет затмение в доме денег.

Возможно получение наследства, дополнительный источник заработка. 6 января, 2 июля, 16 июля и 26 декабря произойдут затмения, которые окажут положительное влияние на их личную жизнь.

В эти месяцы Козероги смогут получить предложение руки и сердца, вступить в брак или наконец-то найти спутника жизни. В 2019 году астролог рекомендует Козерогом быть внимательнее к рациону питания, ведь вредная пища может привести к проблемам со здоровьем.

Водолей

21 января ожидается самое важное затмение для представителей знака Водолея. Оно сулит переход на новый уровень отношений. 2 июля вас ждет затмение в доме работы и здоровья.

Оно подарит возможность сменить сферы деятельности или профессии, карьерно вырасти, сменить рабочее место. Многие Водолеи займутся своим здоровьем, захотят избавиться от вредных привычек и займутся спортом.

В 2019 году вас ждет значительно больше свободного времени, чем в 2018. В течение года ожидаются командировки, дальние путешествия, знакомства с иностранцами.

Рыбы

Рыбы наконец-то смогут раскрепоститься и покинут зону комфорта, так как в 2019 году произойдут важные затмения именно в социально-общественных домах. У них появится важная возможность получить новые знания.

Юпитер будет пребывать в секторе карьеры и успеха. У Рыб появится шанс изменить свою жизнь и наконец заняться той деятельностью, о которой они мечтали всю жизнь.

Уран перейдет в третий дом, поэтому некоторых представителей этого знака ожидают дальние поездки, творческие достижения, новые знакомства с иностранцами.