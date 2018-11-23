Каким будет 2019 год для каждого знака Зодиака: гороскоп от Анжелы Перл

Популярный астролог Анжела Перл рассказала, что ожидает каждый знак Зодиака в 2019 году. Благодаря ее советам на канале в YouTube вы сможете избежать трудностей и изменить свою жизнь к лучшему.
Многим Знакам Зодиака в 2019 году предстоит пережить некоторые перемены, но большинство из них будут позитивными, передает Лифтер.
Анжела Перл рассказала, к каким событиям нужно подготовиться уже сейчас, что избежать неприятных моментов и сохранить жизненные силы.
Овен
Астролог обещает Овнам удачный год. Зимой ждите затмение в доме карьеры, поэтому ожидается повышение статуса, не только в работе, но и в других сферах жизни. В середине лета ждут изменения в семейных делах.
https://lifter.com.ua/kakim-budet-2019-god-dlya-kazhdogo-znaka-zodiaka-goroskop-ot-anzhely-perl-5563
В этот период вероятны переезды, а также женитьба или беременность. В 2019 году Уран покинет Знак Овна, поэтому год будет продуктивен для инициативных и креативных Овнов.
Многие начнут использовать новые способы заработка, например, получать доход в интернете. Весной могут произойти перемены в личной жизни, вероятны знакомства с противоположным полом и влюбленность.
Телец
Тельцов ожидают важные события в январе и в течение лета. Этот период особенно важен для тех, кто планирует переехать с постоянного места жительства.
Некоторых Тельцов возможно ожидают судебные разбирательства, которые могут затянуться. В целом 2019 год для представителей этого знака будет спокойным, а перемены позволят изменить жизнь в лучшую сторону.
С 16 мая по 10 июня Венера будет пребывать в Знаке Тельца, что непременно скажется на личных и карьерных аспектах жизни. В это время у вас будет возможность увеличить свой доход, а кто-то сможет встретить своего спутника жизни. Удачно время для тех, кто желает заняться накоплениями.
Близнецы
Звезды сулят Близнецам новые знакомства, любовь, замужество и детей. Планета поспособствует успешному завершению всех дел и удачному оформлению документации.
Материальное положение станет лучше, но чудес ждать не стоит. Астролог рекомендует Близнецам не только работать, но и уделять время семье и отдыху. У тех, кто последует этому совету, год пройдет спокойно.
Рак
Для Раков 2019 год станет годом перемен, так как возникнут новые возможности, которые не нужно упускать. Могут произойти изменения во всех сферах жизни.
6 января ожидается затмение в секторе брака и партнерства, что сулит Ракам новую любовь. С 4 февраля по 2 марта Венера будет находиться в доме отношений. В этот период появится возможность завести не только отношения, но и важные деловые знакомства.
В доме работы Юпитер будет пребывать до 3 декабря. До этого момента Раки могут смело искать работу, так как поиски увенчаются удачей. Помимо этого, ожидается карьерный рост и повышение ежемесячного оклада.
Лев
Двухлетний цикл затмений наконец-то завершится, поэтому 2019 год станет для Львов достаточно спокойным периодом. 21 января ожидается последнее затмение в Знаке Льва.
В этот период Львы смогут найти новые знакомства, как романтические, так и деловые, а также встретить свою любовь. Произойдут улучшения в плане здоровья. Некоторые Львы смогут избавиться от вредных привычек.
Успех ожидает Львов-медиков. Переезд станет началом новой жизни, поэтому те, кто планировал переехать, наверняка сделают свою жизнь только лучше.
Дева
Дев ждет затмение в пятом и одиннадцатом домах – домах творчества, что сулит им возможность самореализации.
21 января произойдет последнее затмение в двенадцатом доме, и именно с этого момента Девы должны быть готовы к переменам, когда все проблемы останутся позади. В течение года ожидается сразу три важных затмения, которые произойдут в январе, июле и декабре.
Это означает, что в течение года Девы смогут стать гораздо успешнее. Будут успешны новые начинания, появится шанс достичь карьерного роста, увеличить свой доход или же найти новую любовь.
В течение года астролог рекомендует заняться своим здоровьем.
Весы
В 2019 году их ждет сразу пять затмений. 21 января произойдет затмение в доме дружбы, поэтому ожидается смена круга общения, новые знакомства. Затмение 2 июля обещает перемены в работе.
Возможно, вас повысят и увеличат зарплату. Некоторым Весам повезет найти свою любовь или даже жениться.
Скорее всего у вас появится возможность переехать и наконец-то начать жизнь с чистого листа.
Скорпион
21 января представителей этого знака ждет последнее затмение, которое может отразиться на их работе.
Вероятны повышение в должности, смена работы, начало собственного дела. В течение года некоторых Скорпионов ожидают поездки и смена мест.
Появится возможность завести друзей за границей, которые могут стать началом для деловых и романтических отношений.
Астролог рекомендует Скорпионам рисковать – и вы сможете добиться успеха, о котором так мечтаете!
Стрелец
До 3 декабря Юпитер будет пребывать в Знаке Стрельца, поэтому представителей этого знака ждет удачный год. Стрельцов ожидают успехи, новые знания, карьерный рост и даже популярность!
Одинокие Стрельцы смогут полюбить и даже вступить в брак, а семейные представители этого созвездия смогут завести детей. Также астролог рекомендует обратить внимание на свое здоровье.
3 декабря Юпитер перейдет в сектор финансов, это сулит Стрельцам заработать больше денег и даже разбогатеть.
Козерог
В 2019 году произойдут четыре затмения, которые повлияют на все сферы жизни представителей Козерогов. Ожидаются события, которые будет трудно забыть, новая любовь и даже дети. 21 января произойдет затмение в доме денег.
Возможно получение наследства, дополнительный источник заработка. 6 января, 2 июля, 16 июля и 26 декабря произойдут затмения, которые окажут положительное влияние на их личную жизнь.
В эти месяцы Козероги смогут получить предложение руки и сердца, вступить в брак или наконец-то найти спутника жизни. В 2019 году астролог рекомендует Козерогом быть внимательнее к рациону питания, ведь вредная пища может привести к проблемам со здоровьем.
Водолей
21 января ожидается самое важное затмение для представителей знака Водолея. Оно сулит переход на новый уровень отношений. 2 июля вас ждет затмение в доме работы и здоровья.
Оно подарит возможность сменить сферы деятельности или профессии, карьерно вырасти, сменить рабочее место. Многие Водолеи займутся своим здоровьем, захотят избавиться от вредных привычек и займутся спортом.
В 2019 году вас ждет значительно больше свободного времени, чем в 2018. В течение года ожидаются командировки, дальние путешествия, знакомства с иностранцами.
Рыбы
Рыбы наконец-то смогут раскрепоститься и покинут зону комфорта, так как в 2019 году произойдут важные затмения именно в социально-общественных домах. У них появится важная возможность получить новые знания.
Юпитер будет пребывать в секторе карьеры и успеха. У Рыб появится шанс изменить свою жизнь и наконец заняться той деятельностью, о которой они мечтали всю жизнь.
Уран перейдет в третий дом, поэтому некоторых представителей этого знака ожидают дальние поездки, творческие достижения, новые знакомства с иностранцами.