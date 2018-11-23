Пт, 23.11.2018
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  • Это бомба! Похорошевшая Маша Малиновская приняла участие в новогодней фотосессии

Это бомба! Похорошевшая Маша Малиновская приняла участие в новогодней фотосессии Лучшая съемка за 10 лет!

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ФОТО: Instagram

37-летняя Маша Малиновская поделилась с поклонниками праздничным настроением: телеведущая показала в Instagram снимки новогодней фотосессии. По словам блондинки,это была ее лучшая съемка за последние десять лет.

Малиновская позировала возле новогодней ёлки в черном платье с пышным подолом и ярком желтом наряде с глубоким декольте.

Подписчики отметили, что Маша выглядит роскошно: «Вы великолепны!», «Очень красивая фотосессия,вы такая волшебная», «Вернулась Маша, которую мы знали раньше. Красотка!», «Малиновская стала леди и это радует», «Вы просто шикарная! И от нарядов этих глаз не оторвать! Почаще одевайтесь так женственно» (Орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.).

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