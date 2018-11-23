Это бомба! Похорошевшая Маша Малиновская приняла участие в новогодней фотосессии

Малиновская позировала возле новогодней ёлки в черном платье с пышным подолом и ярком желтом наряде с глубоким декольте.

Подписчики отметили, что Маша выглядит роскошно: «Вы великолепны!», «Очень красивая фотосессия,вы такая волшебная», «Вернулась Маша, которую мы знали раньше. Красотка!», «Малиновская стала леди и это радует», «Вы просто шикарная! И от нарядов этих глаз не оторвать! Почаще одевайтесь так женственно» (Орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.).