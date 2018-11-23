Скользкая дорожка: Савичева ушла от Фадеева

Всего год назад счастливый Максим Фадеев на всю страну объявил о рождении первенца у Юлии Савичевой. Дружбе продюсера и певицы много лет, ведь, когда ей не было еще и десяти, она записывала бэк-вокал для его подопечной, певицы Линды. Однако, когда Юлия вернулась в Москву из Португалии, появилась информация, что сотрудничество между артисткой и продюсером завершилось.

Издание EG.ru провело целое расследование. Официальная группа Юлии Савичевой в соцсети "ВКонтакте" обновилась: из нее исчезли упоминания про продюсерский центр Максима Фадеева и все песни, авторские права на которые принадлежат ему. Также пропали контакты сотрудников продюсера, появился телефон Юлии Сажиной. Примечательно, что она когда-то занималась пиаром Юлии Савичевой, но по какой-то причине не пришлась по вкусу ее продюсеру.

Журналисты связались с Сажиной. Та подтвердила, что Савичева теперь работает с новой командой. "У нее все хорошо. Записываются новые песни, которые зрители скоро смогут услышать", – сообщила Сажина. На вопрос, почему Савичева ушла от Фадеева, представитель певицы ответила крайне расплывчато.

"В этой жизни всякое бывает. Времена меняются, что-то заканчивается, что-то начинается. Тем не менее жизнь продолжается. И, наверное, это самое хорошее, что с каждым из нас может случиться", – сказала Сажина.