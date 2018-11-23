Актриса Яна Поплавская борется с тяжелой болезнью

Подчас в таком бешеном ритме жизни организм может дать сбой. Вот и Яна призналась, что заболела. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram актриса опубликовала забавную картинку и написала: «Чтобы всем стало немного теплее. А тем, кто болеет, пусть будет веселее! Четвертый день борюсь с болезнью и выигрываю!»