Актриса Яна Поплавская борется с тяжелой болезнью

Каждая минута Яны Поплавской буквально расписана. Артистка не только снимается в кино, но и принимает участие в различных телевизионных шоу, передачах, ведет авторскую колонку на одном из сайтов, посвященных родителям и их детям, пишут Dni.
Подчас в таком бешеном ритме жизни организм может дать сбой. Вот и Яна призналась, что заболела. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram актриса опубликовала забавную картинку и написала: «Чтобы всем стало немного теплее. А тем, кто болеет, пусть будет веселее! Четвертый день борюсь с болезнью и выигрываю!»
Многочисленные подписчики пожелали скорейшего выздоровления артистке. «Чай с лимоном и медом, лучшее лекарство от всяких вирусов», «Яна, выздоравливайте. Хорошего настроения», «Обнимаю, чтобы стало теплее!», «Яночка, посылаю Вам долечку своей энергии и любви. Болезнь пойдет на спад, поверьте», «Выздоравливайте, пусть все будет замечательно», – прокомментировали публикацию Поплавской поклонники.