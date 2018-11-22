Нюша растрогала поклонников видео с новорожденной дочкой
22 ноября 2018, 20:00
Почти три недели назад 28-летняя певица Нюша впервые стала матерью. Артистка родила дочку и сразу поделилась новостью с поклонниками, хоть и не призналась пока, как назвала девочку.
Муж Нюши Игорь Сивов тоже делится с подписчиками своими эмоциями, ведь он присутствовал на родах.
А на днях певица показала видео, на котором она поет колыбельную, которую сочинил еще ее отец. А на заднем плане супруг убаюкивает их малышку. Видео растрогало фанатов Нюши и собрало четверть миллиона просмотров.