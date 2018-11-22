Чт, 22.11.2018
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Нюша растрогала поклонников видео с новорожденной дочкой

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Нюша.

ФОТО: Instagram

Почти три недели назад 28-летняя певица Нюша впервые стала матерью. Артистка родила дочку и сразу поделилась новостью с поклонниками, хоть и не призналась пока, как назвала девочку.

Муж Нюши Игорь Сивов тоже делится с подписчиками своими эмоциями, ведь он присутствовал на родах.

А на днях певица показала видео, на котором она поет колыбельную, которую сочинил еще ее отец. А на заднем плане супруг убаюкивает их малышку. Видео растрогало фанатов Нюши и собрало четверть миллиона просмотров.

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