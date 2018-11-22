Чт, 22.11.2018
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Актер из «Улиц разбитых фонарей» пропал без вести

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ФОТО: www.kino-teatr.ru

В Тольятти без вести пропал российский актер и режиссер Тольяттинского молодежного драматического театра Олег Куртанидзе. Об этом сообщает «Комсомольская правда в Самаре» со ссылкой на источник.

Актера разыскивают почти на протяжении недели — последний раз, по данным полиции, его видели 15 ноября. Он пропал после того, как вышел с работы, из здания театра, пишет Lenta.ru.

По данным источника, Куртанидзе может находиться в другой области. По предварительной информации, артист уехал из Тольятти на поезде. Почему он не выходит на связь с близкими, неизвестно.

Олег Куртанидзе снялся в таких проектах, как «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и «Ментовские войны».

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