Гитарист Пауль Нейтсов: то, что у меня пенис между ног, не делает меня беспомощным в воспитании ребенка

Гитарист Пауль Нейтсов красочно описывает в своем Facebook произошедшее с ним. «Впервые столкнулся с дискриминацией по половому признаку. Или, совсем-то уж дискриминацией это не назвать...» - пишет он, пишет Elu24.
«В субботу пришлось вызвать ребенку скорую. Был один с ребенком дома и сделал это очень быстро. Когда я объяснял диспетчеру ситуацию, первый вопрос звучал следующим образом: "А где мать?!" Я ответил, что ее сейчас нет дома, она с подружками в кино».
Также Нейтсов описал вопросы диспетчера следующим образом: «Ах, да! Боже мой, держитесь. Помощь уже приближается. Когда мать приедет? Знает ли мама? Вы должны ей позвонить», - описывает вопросы диспетчера музыкант.
В конце публикации мужчина пишет. «Прежде всего, благодарю скорую и клинику Тартуского университета за всевозможную помощь, но то, что у меня пенис, не делает меня автоматически беспомощным и не в состоянии заботиться о ребенке».