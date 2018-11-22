Чт, 22.11.2018
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  • Гитарист Пауль Нейтсов: то, что у меня пенис между ног, не делает меня беспомощным в воспитании ребенка

Гитарист Пауль Нейтсов: то, что у меня пенис между ног, не делает меня беспомощным в воспитании ребенка

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Brigita Murutar ja Paul Neitsov

ФОТО: Instagram/ Brigita Murutar

Гитарист Пауль Нейтсов красочно описывает в своем Facebook произошедшее с ним. «Впервые столкнулся с дискриминацией по половому признаку. Или, совсем-то уж дискриминацией это не назвать...» - пишет он, пишет Elu24. 

«В субботу пришлось вызвать ребенку скорую. Был один с ребенком дома и сделал это очень быстро. Когда я объяснял диспетчеру ситуацию, первый вопрос звучал следующим образом: "А где мать?!" Я ответил, что ее сейчас нет дома, она с подружками в кино».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fämili💕

Публикация от Paul Neitsov (@paulneitsov)

Также Нейтсов описал вопросы диспетчера следующим образом: «Ах, да! Боже мой, держитесь. Помощь уже приближается. Когда мать приедет? Знает ли мама? Вы должны ей позвонить», - описывает вопросы диспетчера музыкант. 

В конце публикации мужчина пишет. «Прежде всего, благодарю скорую и клинику Тартуского университета за всевозможную помощь, но то, что у меня пенис, не делает меня автоматически беспомощным и не в состоянии заботиться о ребенке».

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