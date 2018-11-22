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Ники Минаж отменила концерт в Китае из‐за мошенника

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Ники Минаж

ФОТО: SCANPIX

Популярная американская певица прилетела в Поднебесную на выступление, которое пришлось отменить.

35-летняя Ники Минаж должна была выступить в Шанхае 18 ноября на мероприятии при поддержке Jakarta Warehouse Project. Это ежегодный танцевальный фестиваль, проводимый в Индонезии и Бали, пишет Life.ru.

Организатор концерта заверил Минаж, что её выступление в Шанхае входит в ареал проекта. Однако он оказался мошенником. DWP International (организатор фестиваля) сообщила, что концерт в Китае является несанкционированным, за несколько дней до проведения мероприятия.

Ники Минаж заявила, что она любит своих китайских фанатов. Певица пообещала вернуться в Китай с выступлением.

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